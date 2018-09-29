دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، السبت، مشاركة نادي المحرق البحريني في الدوري السعودي، وكشف عن الأسباب التي أدت لاتخاذ مثل هذا القرار، والخطوات القادمة لدعم الفريق الأكثر نجاحاً في البحرين.

وقال الشيخ ناصر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، إن المحرق سيشارك في الدوري السعودي للمحترفين بسبب قوة الدوري في المملكة مقارنة بالدوري البحريني والحضور الجماهيري الكبير.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين عن أسباب أخرى أدت لاتخاذ هذه الخطوة منها منح فرصة للفريق البحرين للاحتكاك بخصوم أقوى وخوض مباريات بطولات خارجية بشكل مستمر، بالإضافة إلى رفع مستواه من أجل خدمة المنتخب.

أما عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتهيئة المحرق لخوض غمار البطولة السعودية، فأكد الشيخ ناصر أنه سيتم تقديم دعم استثنائي للفريق من أجل مجاراة الأندية السعودية، بالإضافة إلى توفير عدد من المحترفين والكوادر الفنية بناء على طلب النادي، مشيراً إلى أن النادب بإمكانه المشاركة في الدوري البحريني بفريقيه "أ" أو "ب".

بدوره، كان قد أعلن رئيس الاتحاد السعودي بالإنابة، نواف التمياط، عن مشاركة نادي المحرق بالإضافة إلى ناد كويتي، في الدوري السعودي للمحترفين ابتداء من الموسم المقبل.