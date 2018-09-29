رغم صاروخية ستوريدج.. ليفربول يفرط بصدارة الدوري لصالح مانشستر سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، بعد أن تعادل بهدف لمثله مع تشيلسي، السبت، في مباراة مثيرة على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج".

ففي قمة مباريات هذه الجولة من "البريميرليغ"، تقدم تشيلسي عند الدقيقة 25 عبر النجم البلجيكي إيدين هازارد، ينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل الإنجليزي، دانييل ستوريدج، بخطف هدف رائع عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بهدف لمثله بين الفريقين.

بدوره، نجح مانشستر سيتي بالتغلب على برايتون بهدفين نظيفين ليقتنص صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول، بعد وصول كل منهما لـ19 نقطة مقابل 17 لتشيلسي.