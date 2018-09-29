الاتحاد الأفريقي يوقف مرتضى منصور ويفرض عقوبات على الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرض عقوبة الإيقاف على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عام وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار، كما عوقب النادي الأهلي بحرمانه من اللعب أمام جماهيره لمباراتين وتغريمه بمبلغ 20 ألف دولار، وفقاً لقرارات أصدرها الكاف، السبت.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن سلوك رئيس الزمالك يعد خرقاً لقوانينه، وبالتالي تقرر إيقافه لعام كامل عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بالرياضة، وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار.

بدوره، عوقب الأهلي بسبب الهتافات التي أطلقها عدد من جماهيره ضد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، وقد تقرر حرمان الفريق من اللعب أمام جماهيره لمباراتين رسميتين بالإضافة إلى تغريمه بـ20 ألف دولار أمريكي.

وكان منصور قد شن هجوماً لاذعاً على رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، وهدده بكشف الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة الكاف، إن لم "يترك الزمالك وشأنه"، كما وجه تهديداً صريحا لأحد مسؤولي الكاف، عمرو مصطفى فهمي، وذلك بأعقاب نهاية مباراة الزمالك والقادسية ضمن البطولة العربية، الجمعة، والتي شهدت هتافات ربطت مرتضى منصور بآل الشيخ بطريقة غير مباشرة.