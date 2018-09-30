كيف رد رونالدو على اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية في لاس فيغاس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الاتهامات التي وجهتها له سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، والتي ادعت أنه قام باغتصابها عام 2009 في أحد فنادق لاس فيغاس، نافياً صحة هذه الادعاءات ومشيراً إلى أن من نشرها يسعى لاستغلال اسمه من أجل الشهرة.

وقال رونالدو في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، السبت، ,في مقطع من البث تناقلته الصحف الإنجليزية: "ماذا عما قيل اليوم، لا لا لا، أخبار كاذبة، يريدون أن يصلوا للشهرة مستغلين اسمي".

وتابع النجم البرتغالي قائلا: "هذا جزء من عملي، أنا رجل سعيد وكل شيء على ما يرام"، في إشارة إلى اتهامات مايورغا.

وكانت السيدة الأمريكية قد ادعت أن رونالدو قام باغتصابها عام 2009 في لاس فيغاس، مشيرة في مقال نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إلى أن النجم البرتغالي قال لها: "أنا رجل طيب بنسبة 99% ولكن هناك 1% لا أعرف عنها شيئاً".

وذكرت الصحيفة الألمانية أن رونالدو منح السيدة الأمريكية مبلغ 375 ألف دولار مقابل صمتها، وقد كشفت "دير شبيغل" أن مايورغا عبرت عن ندمها لقبول هذا المبلغ.

بدورها، أشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو وفريق محاميه يستعدون لرفع دعوى ضد الصحيفة الألمانية لنشر مثل هذه الادعاءات، لكن النجم البرتغالي لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.