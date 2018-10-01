مرتضى منصور يعلن شطب اسم حازم إمام من الزمالك.. ويتحدى ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، شطب اسم نجم الفريق السابق وقائده حازم إمام، بعد توقيعه على قرار إيقاف منصور من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك وفقا لما قاله خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين بمقر النادي.

وقال مرتضى منصور إن حازم إمام ومعه عدد من اللاعبين السابقين وقعوا ضد ناديهم، لذلك قام هو بشطب أسمائهم، وأشار إلى أن من يعمل ضد مصلحة ناديه ليس له مكان فيه.

وكشف عن دوره في ذهاب إمام إلى أودينيزي الإيطالي وما وصفه بـ"فشله"، قبل أن يعيده مرتضى منصور إلى الزمالك، وأشار إلى أن حازم إمام وافق على أن يلعب ناديه مباريات خارج ملعبه، وهو الأمر الذي اعتبره منصور إساءة للنادي.

وتحدى رئيس الزمالك، أي جهة أو مسؤول أن يمنعه من حضور المباريات، قائلا: "مفيش دكر يقدر يمنعني من دخول ماتش"، وشن هجوما على رؤساء الأندية المصرية.

وقال مرتضى منصور إن معركته مع اللجنة الأولمبية لن تؤثر عليه، مشيراً إلى أنه مستعد لمحاربة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما أنه شن هجوماً على السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، مصطفى فهمي.