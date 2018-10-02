دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى مصدر مسؤول في شركة تسويق الحقوق الرياضية في مصر، بريزينتيشن، علم الشركة ببدء شركة صلة السعودية المصرية وجهات سعودية أخرى، باتخاذ خطوات قانونية ضد بريزينتيشن، حسبما قال في حوار مع CNN، الثلاثاء.

وقال المصدر المسؤول في الشركة المصرية إنه لا معلومات لديه عن توكيل صلة رفقة عدد من المؤسسات السعودية ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، لشركة أمريكية تدعى "سكوير باتون بوغز" لإقامة دعوى قضائية ضد بريزينتيشن.

وأكد المصدر أن شركته أصدرت بياناً وضحت فيه تفاصيل ما حدث مع صلة، وأشار إلى أن البيان تضمن توضيحاً بأن صلة فسخت العقد من طرف واحد متعللة بارتكاب مخالفات مالية، وصفها البيان بـ"الواهية".

وتساءل المصدر عن السبب الذي منع الشركة السعودية من إرسال تنبيه أو تحذير لشركته من ارتكاب المخالفات المذكورة قبل القيام بفسخ العقد، وأشار إلى أنه تم تكليف اللجنة القانونية في الشركة للبحث في مدى قانونية عملية "الفسخ" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على ذلك.

في السياق ذاته، أكد المصدر المسؤول أن صلة حصلت على حقوقها الكاملة وأكثر من ذلك من بريزنتيشن، رغم أنها (صلة) لم تلتزم بجدول الدفعات المالية المقررة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات قبل أزمة "الإساءة" لتركي آل الشيخ من قبل بعض جماهير الأهلي، بين الشركتين.

بدوره، أكد مصدر خاص مقرب من آل الشيخ لـCNN، في وقت سابق الثلاثاء، أن صلة ورئيس هيئة الرياضة وشركة مسك وشركة سبورتا والشركة العالمية للدعاية والإعلان، قد كلفوا شركة أمريكية برفع دعوى قضائية ضد النادي الأهلي وشخصيات من مجلس إدارته واتحاد كرة القدم المصري وأعضاء محددين منه وشركة بيرزينتيشن ورئيسها محمد كامل.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموقف، أن لدى الجهات السعودية أدلة تشمل تسجيلات صوتية وفيديوهات ورسائل نصية وحوالات بنكية وغيرها من الوثائق التي تدين الجهات المصرية وتوقع أن تحدث مفاجآت تطال الكثير من الجهات والأشخاص بسبب هذه القضية.

وكانت صلة قد أعلنت عن سحب جميع استثماراتها من الرياضة المصرية والتي تتجاوز قيمتها المليارين جنيه مصري، على خلفية "الإساءات" التي وجهها قطاع من جماهير الأهلي لآل الشيخ خلال مباراة للفريق بدوري أبطال أفريقيا.