رونالدو رداً على اتهامه بالاغتصاب: سأتحلى بالهدوء وأنتظر التحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأربعاء، الاتهامات الموجهة له باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009 في لاس فيغاس الأمريكية، ورفض أن "يغذي" الشائعات الإعلامية التي تدور حول أشخاص قال أنهم يسعون لاستغلال اسمه من أجل كسب الشهرة.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنفي نفيا قاطعا الاتهامات الموجهة لي، الاغتصاب جريمة فظيعة ولا تتماشى مع مبادئي وشخصيتي".

وأضاف النجم البرتغالي في نفس التغريدة قائلا: "ومن منطلق حرصي على الحفاظ على سمعتي، أرفض أن أغذي الشائعات الإعلامية التي دور حول أناس يسعون لكسب الشهرة على حسابي".

وتابع "صاروخ ماديرا" قائلا في التغريدة نفسها: "ضميري سيسمح لي بالتحلي بالهدوء وانتظار نتائج التحقيقات"، وذلك في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها شرطة لاس فيغاس بالادعاءات الموجهة ضد رونالدو.

يذكر أن سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت رونالدو باغتصابها عام 2009 في فندق بلاس فيغاس، خلال حوار نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.