دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، فجر الأربعاء، نادي الهلال السعودي إلى "اتخاذ اللازم" تجاه لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن، بسبب تصريحاته عن ناديه السابق، العين الإماراتي، بينما قدم عموري اعتذاره عن "أي إساءة فهم" لتصريحاته.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر، إنه "غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات... فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق".

من جانبه، قال عموري، في تغريدة عقبت تغريدة تركي آل الشيخ، إن "العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي... وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي".

وكان عموري قال، في مقابلة مع قناة دبي الرياضية، إن إدارة العين لم تكن تريده في النادي وإنها أظهرته بشكل سلبي، وأضاف أن الإدارة "كانت تخفي عنه عروض احتراف أوروبية" وأن له مستحقات في النادي لم يستلمها بعد.