نابولي يخطف فوزا قاتلا.. وصلاح يواصل صيامه مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بهدف قاتل خطف فريق نابولي الإيطالي فوزا ثمينا بتغلبه بهدف نظيف على منافسه الإنجليزي ليفربول، في المباراة التي أقيمت، الأربعاء، في ملعب سان باولو بإيطاليا، وسط استمرار صيام نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، عن التهديف.

وأقيمت المباراة بين نابولي وليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث أنهاها لورينزو إنسيني بهدف قاتل في مرمى ليفربول مع حلول الدقيقة 90.

وشارك محمد صلاح في المباراة من البداية إلى النهاية، لكنه تغيب عن هز شباك فريق نابولي، الذي نجح في رفع رصيده إلى 4 نقاط، متصدرا المجموعة الثالثة، وحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ثانيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول الذي احتل المركز الثالث، بينما تذيل سرفينا زافيزدا الترتيب برصيد نقطة يتيمة.