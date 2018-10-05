دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجمعة، إن ناديه يدرس المشاركة ببطولة دوري أبطال أسيا في الفترة المقبلة.

ومن المعروف أن منتخبات وأندية مصر بجميع أعمارها تابعة للاتحاد الأفريقي (الكاف)، الذي قرر وقف منصور مؤخرا بسبب مخالفاته.

ونقل موقع نادي الزمالك قول منصور إن" الزمالك يفكر في هذا الأمر اعتراضا على ما يتعرض له من مؤامرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الأخيرة"، حسب تعبيره.

كان الاتحاد الأفريقي قد أعلن فرض عقوبة الإيقاف على رئيس نادي الزمالك لمدة عام وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار، معلنا أن سلوك منصور "يعد خرقاً لقوانينه".

على صعيد آخر، قال منصور إن "البعض يحاول الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي، ولكن العلاقة طيبة بين الطرفين وعلى أفضل ما يكون رغم محاولات الإيقاع بهم”.