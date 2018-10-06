تكريم عدد من نجوم الهلال والزمالك السابقين في كأس السيسي.. فمن هم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، بتكريم عدد من نجوم الهلال والزمالك السابقين، في المباراة التي ستجمع الفريقين، السبت، لحساب كأس السوبر المصري السعودي.

ونشر نادي الهلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها إن آل الشيخ وجه بتكريم قائد الفريق السابق، ونجم الحراسة السعودية، محمد الدعيع في المباراة.

وأضاف النادي في التغريدة نفسها، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة وجه أيضا بتكريم لاعب الزمالك سابقاً، خالد الغندور، وأحد أكبر نجوم الهلال عبر التاريخ، محمد الشلهوب، بالإضافة إلى قائد المنتخب المصري سابقا، أحمد حسن، ومدافع الزمالك سابقاً، أشرف قاسم.

يذكر أن "الزعيم" السعودية يواجه الزمالك على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن كاس السوبر المصري السعودي. أو كأس الرئيس السيسي.