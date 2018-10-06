الزمالك بطلا لكأس السيسي بعد فوزه على الهلال في مباراة مثيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز الزمالك المصري بكأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مباراة السوبر السعودي المصري، بعد فوزه على الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد.

ففي المباراة الممتعة التي أقيمت على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، تقدم الزمالك عند الدقيقة 40 عبر التونسي حمدي النقاز.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة، عزز الزمالك تقدمه عبر اللاعب كابونغو كاسونغو، لينتهي الشوط بهدفين نظيفين للفرق المصري.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل السوري عمر خريبين، هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 57، وحاول بعد ذلك الزعيم تسجيل هدف التعادل لكنه أضاع سيلا من الفرص السانحة لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح الزمالك.

يذكر أن الزمالك سيواجه الاتحاد السعودي، على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز، في السادس من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.