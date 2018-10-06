مرتضى منصور لجماهير الزمالك: "إيدي نظيفة وراجع بساعتي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن أسفه بسبب ما وصفه بتقدير السعودية له بينما تتم محاربته من قبل البعض في مصر، ووجه كلمة لجمهور الزمالك أكد فيها أن لديهم رئيس نظيف و "راجع بساعتو".

وعبر منصور في مقابلة تلفزيونية سريعة بعد الفوز بكأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهلال، عن أسفه بأن يتم تقديره في السعودية ومحاربته من قبل البعض في مصر، في إشارة إلى إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.

وهاجم رئيس الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ووجه رسالة لجماهير الزمالك قال فيها: "عندكو رئيس ما بيتهزش"، وأردف قائلا: "إيدو نظيفة وراجع بساعتو".

يذكر أن الزمالك كان قد فاز، السبت، على الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحقق لقب كأس السيسي، ضمن السوبر المصري السعودي.