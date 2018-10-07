في قمة "مخيبة".. لقاء محمد صلاح ورياض محرز ينتهي بالتعادل

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي، على أرضية ملعب "أنفيلد رود" بالتعادل السلبي.

جاء الشوط الأول مخيباً بين الجانبين، ولم ينجح أي منهما بفرض سيطرته على المباراة كما أن النجمين، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، لم يظهرا.

وفي الشوط الثاني، تطور الأداء نسبياً، دون أن يشكل الفريقان العديد من الفرص الصريحة، وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، منح الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي، أضاعها محرز.

ويهذه النتيجة، تقاسم السيتي وليفربول الصدارة إلى جانب تشيلسي، برصيد 20 نقطة لكل منهم، في حين أن مانشستر سيتي يتوفق بفارق الأهداف عن شريكيه.