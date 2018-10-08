نادال يشكر آل الشيخ على دعوته لخوض مباراة على "كأس الملك سلمان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبًر أسطورة التنس، الإسباني، رافائيل نادال، عن شكره للهيئة العامة للرياضة على الدعوة التي تلقاها لخوض مباراة على أراضي المملكة للمرة الأولى في تاريخه، أمام النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

فبعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة، تركي آل الشيخ، الأحد، عن إقامة المباراة التاريخية في 22 ديسمبر/ كانون أول المقبل، عبر النجم الإسباني عن شكره لآل الشيخ على هذه المبادرة.

وقال نادال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكراً على الدعوة أتطلع للعب في السعودية وزيارتها للمرة الأولى".

وستقام المباراة في الصالة المغطاة لمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية على بطولة كأس الملك سلمان للتنس.