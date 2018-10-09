بتغريدة وفيديو.. محمد صلاح يستعيد ذكرى صعود مصر إلى كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعاد نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ذكرى صعود منتخب بلاده للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكان المنتخب المصري قد شارك في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 1990 في إيطاليا، وتغيب بعدها حتى عام 2018، ليعود مجددا إلى أضواء الشهرة بقدمي لاعبه صلاح في المباراة الحاسمة التي انتهت نتيجتها بهدفين سجلهما نجم "الفراعنة" مقابل هدف لمنتخب الكونغو.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين، نشر فيديو للحظة إحرازه هدف الفوز الذي أسعد المصريين ومنحهم فرحة رؤية منتخب بلادهم مشاركا في منافسات كأس العالم، ليعلق نجم فريق ليفربول بتغريدته: "28 سنة ... 100 مليون مصري.... الذكرى السنوية الأولى.... الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الشعور بالمساعدة في جلب مثل هذا الفرح لشعبي".

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في مشاركته الثالثة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، لكن صلاح تمكن من إحراز هدفين في مرمى روسيا والسعودية، بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام أوروغواي لإصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.