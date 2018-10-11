دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد مضى أكثر من 40 عاماً منذ أن شاركت امرأة في سباق فورمولا 1، ولكن مع إطلاق سلسلة سباقات "دبليو" الخاصة بالنساء، فقد يوفر هذا مساراً أفضل لهن لهذه الرياضة التي لطالما هيمن عليها الرجال.

ومن المقرر، إطلاق سلسة سباقات "دبليو"، أو "W Series"، في عام 2019، وستضع ما يصل إلى 20 متسابقة في سيارات فورمولا 3 متطابقة ليتسابقن حول أكثر حلبات السباق شهرةً في أوروبا.

وستكون السلسلة، المدعومة من قبل سائق فورمولا 1 ديفيد كولتهارد، مجانية الدخول. وستمنح فرصة المشاركة بناءً على الجدارة والأداء فقط أثناء عملية الاختيار.

وذكر بيانٌ أنه "في قلب الحمض النووي لسلسلة دبليو، يقع الاعتقاد الراسخ أن النساء يمكنهن التنافس بشكلٍ متساو مع الرجال في رياضة السيارات. ومع ذلك، فإن وجود سلسلة خاصة بالنساء ضرورية من أجل تشجيع مشاركات نسائية أكبر".

وستصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 1.5 مليون دولار. ومع كسب الفائزة ما قيمته 500 ألف دولار، ستوفر جوائز مالية لجميع السائقات المشاركات.

وتخطط هذه السلسة إلى التوسع في المواسم المقبلة لتشمل سباقات في الولايات المتحدة، وآسيا، وأستراليا.

ولكن، لم يُرحب الجميع بهذا الاقتراح، إذ تزعم تشارلي مارتن، التي تأمل أن تصبح أول منافسة متحولة جنسياً في سباق "لومان 24 ساعة"، أن السلسة "قائمة على الفصل"، إذ قالت لـCNN: "رغم أنها قد تخلق الفرص لبعض السائقات الإناث، إلا أنها ترسل رسالة واضحة تقول إن الفصل هو أمر مقبول".

وأضافت: "لم نعد نميز في الرياضة على أساس العرق، ولذلك، من المفاجئ أن نشعر أنه من المقبول فعل ذلك بناءً على الجنس في عام 2018".

ولم يتضمن سباق "فورمولا 1" على متسابقات نساء منذ مشاركة ليلا لومباردي في عام 1976، ولذلك، يأمل كولتهارد، الذي فاز بالجائزة الكبرى 13 مرة، أن توفر سلسلة سباقات "دبليو" منصة لاتخاذهنّ هذه الخطوة.

وشرح السائق التحديات التي تواجه سائقات اليوم قائلاً إنهنّ عادةً ما يصلن إلى حاجزٍ زجاجي في مرحلة فورمولا 3، وذلك بسبب "نقص التمويل بدلاً من الافتقار للموهبة".

وتحظى البطولة التي تتضمن على 6 دورات أيضاً على دعمٍ من رئيس التصميم في "ريد بول"، أدريان نيوي. وستكون المحامية الرياضية وممولة الشركات كاثرين بوند موير الرئيسة التنفيذية لها.

وتحدّثت موير عن توقعاتها لسلسة السباقات النسائية "دبليو" قائلةً: "سوف تصبح سائقات سلسلة دبليو نجمات عالميات، وقدواتٍ للنساء في كل مكان".