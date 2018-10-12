الأرجنتين تسحق العراق برباعية في افتتاحية "سوبر كلاسيكو"

نشر الخميس ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- برباعية نظيفة، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كبيرا على نظيره العراقي، مساء الخميس، وذلك في افتتاحية البطولة الرباعية الودية لكرة القدم "سوبر كلاسيكو"، التي تستضيفها السعودية.

وأقيمت مباراة المنتخبين الأرجنتيني والعراقي على البساط الأخضر لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في السعودية.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني طوفان الهدف بواسطة لاعبه لوتارو مارتينيز في الدقيقة 17، ليعزز بعدها زميله روبرتو بيريرا تقدم فريقه في الدقيقة 53 بهدف ثان في مرمى المنتخب العراقي.

وتلقت شباك المنتخب العراقي الهدفين الثالث والرابع من خلال اللاعب الأرجنتيني جيرمان بيزيّا وزميله فرانكو سيرفي في الدقيقتين 82 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتقام، الجمعة، المباراة الثانية في البطولة بلقاء صاحب الأرض المنتخب السعودي ونظيره البرازيلي.

وستكون هناك مواجهة عربية خالصة تجمع السعودية والعراق، الاثنين المقبل، بينما سيواجه راقصو "السامبا" البرازيلية أصحاب "التانغو" الأرجنتينية، الثلاثاء المقبل.