مصر تسحق سوازيلاند برباعية.. وإصابة محمد صلاح

نشر الجمعة ، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2018

بعد الصافرة.. لماذا تراجع مستوى محمد صلاح وما المطلوب منه؟

محمد صلاح يتحدث لـCNN عن مدربه الأول: بمثابة أبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز كبير على سوازيلاند، الجمعة، بنتيجة انتهت بـ4 أهداف لصالح "الفراعنة" مقابل هدف للضيوف.

جاء ذلك في إطار الجولة الثالثة ضمن مافسات المجموعة العاشرة الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون 2019.

المنتخب المصري تمكن من إنهاء الشوط الأول بـ4 أهداف أحرزها لاعبوه أحمد المحمدي وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، خرج محمد صلاح مصابا في الدقيقة 90، وقبلها بـ5 دقائق تمكن لاعب منتخب سوازيلاند جاميتزي من هز شباك المنتخب المصري ليحرز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده.