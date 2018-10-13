نيمار يقود البرازيل للتفوق على السعودية في "سوبر كلاسيكو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قاد نجم المنتخب البرازيلي، نيمار، بلاده للفوز على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، الجمعة، في اللقاء الذي أقيم ضمن الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو"، التي تستضيفها المملكة.

وأقيمت مباراة البرازيل والسعودية في ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حيث حقق نجوم السامبا فوزهم عن طريق المهاجم جيسوس والمدافع أليكس ساندرو.

وبدأت بطولة "سوبر كلاسيكو"، الخميس، بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي برباعية نظيفة.

وستكون هناك مواجهة عربية خالصة تجمع السعودية والعراق، الاثنين المقبل، بينما سيواجه راقصو "السامبا" البرازيلية أصحاب "التانغو" الأرجنتينية، الثلاثاء المقبل.