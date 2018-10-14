بعد تعيينه مدربا لموناكو.. مسيرة تيري هنري في سطور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من مدينة موناكو الفرنسية بدأ تيري هنري مسيرته الكروية كلاعب وبالتحديد في عام 1994، ومن نفس المكان سيبدأ مشواره الجديد كمدرب، بعد أن وافق "الغزال الأسمر" على تولي مهمة تدريب نادي موناكو الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران من عام 2021.

بدأ هنري مشواره الكروي مع موناكو حيث دافع عن ألوان النادي الفرنسي لـ5 سنوات قبل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي عام 1999 إذ قضى مع فريق "السيدة العجوز" موسما واحدا، واتجه بعدها إلى شمال لندن وبالتحديد إلى نادي أرسنال الإنجليزي، حيث تألق هناك وحقق مع الـ"غانرز" خلال السنوات الثمانية التي قضاها بقميص النادي اللندني لقبي الدوري الممتاز بالإضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي عام 2007 انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني محرزا مع النادي الكتالوني ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال موسم 2008/2009، وفي عام 2010 وقع هنري مع نادي ريد بول الأمريكي وأنهى مسيرته الكروية بعد 5 مواسم قضاها هناك مع العلم أنه تمت إعارته لناديه القديم أرسنال لمدة شهرين في عام 2012.

ومع منتخب بلاده فرنسا سجل تيري هنري 51 هدفا في 123 مباراة، فيما تمثلت إنجازاته مع الديوك الفرنسية بنيل لقب كأس العالم عام 1998 وبعدها بعامين لقب كأس الأمم الأوروبية.

وبعد اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون أول من عام 2014 عمل هنري كمحلل رياضي لمدة عام ونصف العام قبل البدء بمشوار جديد في عالم التدريب كمساعد مدرب المنتخب البلجيكي عام 2016 تحت قيادة الإسباني روبرتو مارتينيز.

سنحت لهنري الفرصة الآن لكي يبدأ خطوة جديدة في عالم اللعبة كمدرب لنادي موناكو الفرنسي حيث ستكون أول مهمة له هي تخطي نادي ستراسبورغ في الدوري الفرنسي في 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري للارتقاء بفريقه الجديد إلى مركز متقدم على جدول الترتيب العام، إذ يحتل موناكو حاليا المركز الـ18 برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، وبعد ذلك سيحط موناكو رحاله في بلجيكا لملاقاة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم 6 نوفمبر/تشرين ثاني القادم.