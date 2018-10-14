من البحرين إلى بطولة العالم.. ما هو آخر إنجاز للشيخ ناصر آل خليفة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد تصميمه على تحقيق إنجاز جديد، استطاع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحقيق المركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي، وذلك بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر موقع "انستغرام".

ونُظم السباق في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان الشيخ قد شارك في تحديات عديدة، كان الجري أحدها، إذ قطع مسافة 8.6 كيلومتراً في زمن بلغ 00:39:49. وبالنسبة إلى ركوب الدراجات، فاستطاع إنهاء مسافة 180.2 كيلومتراً خلال 04:40:22. ولم تكن هذه الرياضات الوحيدة التي شارك بها الشيخ ناصر، إذ تعددت لتضم أيضاً رياضتي السباحة وركوب الخيل.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أجواء الاحتفال بفوزه بلقب العالم، إذ ظهر الكثيرون وهم يحملون أعلام البحرين بأيديهم، مرتدين اللون الأحمر، وهاتفين باسمه "ناصر".

وعبر حسابه الرسمي على موقع الـ "انستغرام"، أرفق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صوره بهاشتاغ "الذهب_فقط"، الذي سبق أن أعلنه كمسمى للعام 2018.

وكان الشيخ قد أجرى تدريبات عديدة منذ فترة وصوله إلى مدينة كونا، وذلك استعداداً للسباق. ويُشار إلى أن هذه لم تكن المشاركة الأولى للشيخ ناصر في السباق، إذ سبق أن شارك في منافسات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي.

ويُذكر أن مؤسسة الترياتلون العالمية تنظم مسابقة الرجل الحديدي، التي يعتبرها بعض الأشخاص واحدة من أصعب الأحداث الرياضية في العالم. ويعد السباق أشبه بالماراثون، إذ تتعدد فيه الرياضات الجسدية ابتداءً من السباحة إلى ركوب الدراجات، والجري.