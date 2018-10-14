بـ"حركة فنية".. مبابي يسقط جناح برشلونة في تدريبات فرنسا

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسقط نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، زميله في المنتخب ولاعب نادي برشلونة، عثمان ديمبيلي، أرضا، بحركة فنية خلال تدريبات المنتخب الفرنسي استعدادا لمباراة ألمانيا، الثلاثاء المقبل، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وانتشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مبابي وهو يقوم بحركة فنية أسقطت ديمبيلي الذي كان يحاول خطف الكرة منه.

سقوط لاعب برشلونة أثار موجة من الضحك لدى بقية اللاعبين، وذلك بعد أن انزلق ديمبيلي ليسقط على ظهره.

يذكر أن فرنسا كانت قد تعادلت بهدفين لمثلهما، الخميس، أمام منتخب إيسلندا وديا، وكان قد سجل مبابي الهدفين في تلك المباراة لينقذ منتخب بلاده من الهزيمة.