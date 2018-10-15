مدرب المنتخب الإنجليزي ينتقد موعد انطلاق البريميرليغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد مدرب المنتخب الانجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت الانطلاقة المبكرة للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خاصة وأن الصيف الماضي شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي وصل فيها منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي محتلا المركز الرابع.

وبدأت أولى مباريات البريميرليغ لهذا الموسم في 10 أغسطس/آب الماضي أي بعد انتهاء كأس العالم بـ26 يوما فقط، فيما انطلقت مباريات الدوري الإسباني "لا ليغا" و الدوري الإيطالي "سيريا آ" بعدها بأسبوع أما "البوندزليغا" في ألمانيا فانطلق يوم ال24 من ذات الشهر.

وقال ساوثغيت إن اللاعبين الإنجليز مرهقين بدنيا بسبب ازدحام جدول المباريات أو بسبب الإصابة، فعلى سبيل المثال منذ أن حقق هاري كين لقب هداف كأس العالم في روسيا فشل المهاجم الإنجليزي في التسجيل لبلاده في المباريات الست الأخيرة، وكذلك الحال مع كل من لوك شو وداني روز وجيمس تاركوفسكي والحارس أليكس مكارثي الذين يتغيبون عن المنتخب مؤخرا بسبب الإصابة.

يذكر أن ساوثغيت استلم مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016 وبعد احتلال المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في كأس العالم وقع عقدا جديدا يمتد حتى عام 2022.