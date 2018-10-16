الجزائر تؤخر حسم تأهلها وتونس في كأس أفريقيا 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسرت الجزائر أمام نظيرتها بنين بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في العاصمة البنينية، كوتونو برسم الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 رغم النقص العددي لمنتخب بنين الذي أكمل المباراة ب 10 لاعبين بعد طرد قائد المنتخب سيسينيون.

وسجل هدف بنين دالمايدا عند الدقيقة 16 لتحافظ الجزائر على صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط مناصفة مع بنين وبفارق الأهداف لمصلحة الخضر

وفي المجموعة العاشرة جددت تونس تفوقها على النيجر وهذه المرة بهدفين لواحد بمدينة نيامي في إطار الجولة الرابعة لذات البطولة.

وسجل فراس شواط هدفي التقدم لنسور قرطاج في الدقيقتين 28 و32 من عمر المباراة، فيما قلص يوسف عومارو الفارق للنيجر في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة بفارق 3 نقاط عن المنتخب المصري، ليحسم كلاهما التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل بعد أن حصدت كل من نيجيريا وسوازيلاند في ذات المجموعة نقطة وحيدة لكل طرف.