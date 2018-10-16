بعد تفوقها مجددا على سوازيلاند.. مصر تصعد لكأس أمم أفريقيا 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، حقق المنتخب المصري فوزه الثاني على التوالي على حساب منتخب سوازيلاند وهذه المرة بهدفين نظيفين على ملعب "ترايد فيير" في مدينة مانزيني السوازيلاندية.

وأحرز الهدفين كل من أحمد حجازي في الدقيقة 20 من رأسية متقنة فيما أضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبهذا يكون الفراعنة قد تأهلوا رسميا لكأس أمم إفريقيا 2019 عن المجموعة العاشرة بعد أن حققوا 3 انتصارات وخسارة وحيدة، ليحصدوا 9 نقاط في 4 مواجهات فيما أحرزت سوازيلاند نقطة وحيدة من تعادل و3 خسائر.

ويتبقى للمنتخب بعد هذا اللقاء مباراتين، الأولى أمام تونس في القاهرة الشهر المقبل والثانية أمام النيجر في مارس/آذار من عام 2019، قبل خوض غمار النهائيات التي تحتضنها الكاميرون شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام ذاته.