بسبب ألفاظ "غير لائقة".. مورينيو في قفص الاتهام بإنجلترا

نشر الثلاثاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اتهاما لمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو بعد تلفظ الأخير بألفاظ "غير لائقة" أمام عدسة تصوير إحدى المحطات التلفزيونية عقب لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في 6 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقام المدرب البرتغالي البالغ من العمر 55 عاما باستخدام الفاظ مهينة وغير لائقة في المباراة التي عاد فيها الشياطين الحمر بالنتيجة بعد التأخر بهدفين نظيفين لينهوا المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويمتلك مورينيو مهلة 3 أيام أي حتى الـ19 من أكتوبر/تشرين أول الجاري إذا ما أراد الرد على تلك الاتهامات الموجهة ضده من قبل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

فبعد أن أهدى كل من خوان ماتا وأنثوني مارسيال وألكسيس سانشيز الفوز لمانشستر يونايتد اتهم مورينهو الإعلام بأنه يشن حملة هجوم شرسة ضده.

ورغم الفوز الأخير الذي حققه يونايتد والذي جاء على حساب نيوكاسل إلا أن الفريق الأحمر يسجل أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ 29 عاما