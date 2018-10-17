أمام مطامع ريال مدريد.. هل يفلت هازارد من قبضة تشيلسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح رئيس مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بروس باك، بأن البلوز سيفعلون كل ما بوسعهم للحفاظ على جهود المهاجم البلجيكي إدين هازارد وإبقائه في ستامفورد بريدج لسنوات إضافية.

وقال باك إن هازارد محبوب ليس فقط من عشاق النادي اللندني بل من الجميع مثنيا عليه بأنه لاعب من طراز رفيع وقائد في الملعب.

ففي الآونة الأخيرة انتشرت الأقاويل عن احتمالية رحيل الدولي البلجيكي إلى نادي ريال مدريد الإسباني في المستقبل القريب خاصة وأن عقد هازاد سينتهي مع نهاية موسم البريمييرليغ الحالي.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النادي الملكي سيقدم عرضا خياليا لجلب هازاد إلى البرنابيو تماما كما فعل مع الحارس ثيبوت كورتوا من قبله خاصة وأن "الميرينغي" بحاجة إلى لاعب من طراز هازارد بعد رحيل الدون كريستيانو إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.