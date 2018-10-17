تقارير: نيمار يترك الباب مفتوحا أمام عودته إلى صفوف برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمالية عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف ناديه الإسباني الأسبق، برشلونة.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والمقربة من النادي الكتالوني، تقريرا عن نيمار بأنه ورغم انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي إلا أنه لا يشعر بالاستقرار بعد في العاصمة الفرنسية باريس وأن عودته إلى إسبانيا باتت وشيكة.

وستتضاعف فرص نيمار في العودة إلى ملعب "كامب نو" إذا ما قام اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بإسقاط الدعوة القضائية التي تقدم بها إلى الفيفا ضد برشلونة بسبب عدم حصوله على مكافأة تجديد عقده مع النادي الإسباني في أكتوبر/تشرين أول من عام 2016 والتي يصل إلى 26 مليون جنيه إسترليني

فيما ذكرت تقارير أخرى احتمالية توجه نيمار إلى مدريد عوضا عن برشلونة بعد أن أعلن نادي ريال مدريد رغبته في ضم أغلى لاعب في العالم رغم أن النادي نفسه دحض الشائعات التي ربطت نيمار بالفريق الملكي في الصيف الفائت.