بول سكولز ينتقد الفريق الحالي لمانشستر يونايتد: حتى ميسي سيعاني فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدث بول سكولز عن المشاكل التي يعاني منها ناديه الأسبق مانشستر يونايتد في لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة ESPN الأربعاء، عن الحلول التي بإمكانها أن تنقذ النادي وسمعته التي شابها الكثير من النقد في الآونة الأخيرة.

وقال سكولز إن الفريق الحالي يعاني رغم ضمه للاعبين بجودة عالية، لكنه يفتقد وجود نجوم كأولئك الذين يلعبون للفرق الإنجليزية الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أن أي لاعب يأتي إلى صفوفه يعاني حتى يتأقلم، وقد ينطبق ذلك على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إذا لعب لليونايتد.

وقارن الدولي الإنجليزي المعتزل بين يونايتد حاليا وبين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي مؤكدا أن الأخيرين عرفا كيف يخلقان فريقين قادرين على المنافسة والتقدم في البطولات وخطف الألقاب من خلال تعيين أفضل المدربين والتوقيع مع أفضل لاعبي كرة القدم.

هذا ويواجه مانشستر يونايتد أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خسر 4 مباريات في 8 مباريات في البريمييرليغ إلى الآن، وقد يواجه مدرب الشياطين الحمر عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي للعبة إذا ما ثبتت عليه تهمة التلفظ بعبارات غير لائقة أمام عدسات التصوير عقب عودة فريقه أمام نيوكاسل من الخسارة بهدفين والفوز بالنهاية بثلاثة أهداف لهدفين.