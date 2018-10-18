بالصور..انطلاق بطولة البلوت بالسعودية

رياضة
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بالصور..انطلاق بطولة البلوت بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب، ومن بين الألعاب الشعبية التي تنتشر في المجتمعات الخليجية وبشكل خاص في المجتمع السعودي، إذ تحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.

بالصور..انطلاق بطولة البلوت بالسعودية

وانطلقت الأربعاء، "بطولة المملكة للبلوت" في المملكة العربية السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة في نسختها الثانية، وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.

بالصور..انطلاق بطولة البلوت بالسعودية

ويشارك في البطولة 20480 لاعبًا، تم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، من أصل ما يزيد على 140 ألف مسجل، سيخوضون غمار التحدي في الصالة الخضراء على 256 طاولة خلال 11 يوماً.

بالصور..انطلاق بطولة البلوت بالسعودية

كما يشارك في إدارة المباريات تحكيميّاً 292 حكمًا خضعوا لدورات تدريبية مكثفة، لتوضيح قوانين اللعبة المعتمدة في هذه البطولة .

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