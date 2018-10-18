محمد عسيري يحصد أول ذهبية أولمبية للسعودية في إطار منافسات الكاراتيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد عسيري للمرة الأولى في تاريخ السعودية بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 61 كيلوغراماً، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالأرجنتين "بيونيس آيرس 2018".

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اللاعب العسيري، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" معلنًا عن مكافأته بمبلغ مليون ريال.

يُذكر، أن اللاعب محمد عسيري سجل اسمه كأول لاعب عربي يتأهل للمشاركة في دورة الأرجنتين بعد انتزاعه ذهبية القتال تحت وزن 61 كيلوغراماً، في البطولة المؤهلة للدورة.

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماركي قد افتتح بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي تحتضنها العاصمة بيونيس أيرس حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية يمثلون 205 دول.

وأقيم حفل الافتتاح في ساحة مفتوحة تتسع لأكثر من 250 ألف، واشتمل على العديد من الفقرات، بدءاً من الفلكلور التراثي والعروض، قبل أن يبدأ دخول طابور العرض للدول المشاركة، إضافة إلى كلمة اللجنة العليا المنظمة للدورة ثم توالت فقرات الحفل برفع علم الدورة وإيقاد الشعلة الرياضية.