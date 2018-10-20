مورينيو يثير الجدل في ليلة تعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تشيلسي تعادلا ثمينا على أرضه عندما تعادل في الدقائق الأخيرة بالمواجهة التي جمعته بمانشستر يونايتد لتنتهي قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين لمثلهما، وأثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الجدل بعد أن نهض للاعتداء على أحد أعضاء الكادر الفني لتشيلسي إثر تسجيل "البلوز" هدف التعادل.

فبعد ان كان اليونايتد قريبا من الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث، إذ سجل تشيلسي أولا في الدقيقة 21 ليقلب أنتوني مارسيال النتيجة لصالح يونايتد بهدفين في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقتين الـ55 والـ73، إلا أن فرحة الشياطين الحمر لم تكتمل عندما عدّل باركلي النتيجة للبلوز بهدف قاتل في الوقت القاتل. وبنقطة التعادل رفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة فيما أصبح رصيد يونايتد 14 نقطة.

وأنهى مورينيو حرارة المواجهة بانفعاله بشدة على أحد عناصر تشيلسي عقب التعادل الذي حققه الأخير، ليوجه إشارة لجمهور تشيلسي رافعا ثلاثة أصابع في إشارة منه لعدد البطولات التي حصدها "ذا سبيشل ون "مع أسود غرب لندن من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تشيلسي وصل إلى نقطته رقم 21 محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب، في حين حصد اليونايتد النقطة رقم 14 محتلا المركز التاسع.