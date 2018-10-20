ريـال مدريد يسجل رابع خسارة له في آخر 5 مباريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف فريق ليفانتي فوزا ثمينا من معقل منافسه ريـال مدريد، السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليغا".

وفاجأ ليفانتي أصحاب الأرض عندما سجل هدفا مبكّرا في الدقيقة الـ7 من عمر اللقاء بواسطة خوسيه لويس موراليس بعد استغلاله خطأ مدافع ريـال مدريد، رافائيل فاران، وبعدها بـ6 دقائق عمق الضيوف جراح مدريد عندما أحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 13 عن طريق روجر مارتي سيلفادور من ركلة جزاء تسبب فيها فاران أيضا.

فيما سجل أليكساندر ميسا الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة 43 لم يحتسبه حكم اللقاء بداعي التسلل، إلى أن سجل مارسيلو هدف تقليص الفارق للميرينغي في الدقيقة 72.كما رفض الحكم أيضا هدف تعديل الريال في الدقيقة 88 سجله ماريانو دياز بداعي التسلل لينتهي اللقاء بفوز ليفانتي بهدفين لواحد

وبهذا تتوقف حصيلة ريـال مدريد عند النقطة 14 بعدما فشل في الفوز بآخر 4 مباريات له في الدوري، ليبقى خارج مربع الكبار فيما يقبع ليفانتي الذي فاز في آخر لقائين خلف الريال بفارق نقطة واحدة، فهل هذه المواجهة ستكون الأخيرة لمدرب النادي الملكي جولين لوبيتيجي خاصة قبل لقاء الكلاسيكو الهام الأسبوع المقبل؟