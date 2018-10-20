"اشتباك دموي" بعد لقاء الاتحاد وأحد.. وتركي آل الشيخ يطلب تحقيقا عاجلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أنه طلب "تحقيقًا عاجلًا" بشأن ما حدث بعد انتهاء مباراة فريقي الاتحاد وأحد السعوديين، التي أقيمت ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب تركي آل الشيخ: "طلبت التحقيق حالًا فيما حدث بعد مباراة الاتحاد وأحد!"، في إشارة منه إلى المشاجرة التي نشبت بين حسن معاذ، لاعب فريق الاتحاد، وحسين عبدالغني لاعب فريق أحد.

وعبر مغردون عبر حساباتهم عن رد فعلهم بشأن الأمر فجاءت تعليقات أبرزهم على موقع "تويتر" كالتالي:

وأفاد موقع صحيفة "سبق" السعودية بأن نقلا عن عبدالعزيز الجميعة، مذيع قناة "دوري بلس"، إنه قال: "حسن معاذ انتظر حسين عبدالغني حتى وصل إلى الممر المؤدي لغرفة الملابس، وضربه في وجهه حتى سال الدم، ومن ثم تم حل الاشتباك، ودخل عبدالغني غرفة الملابس ووجهه يسيل دماً"، حسب تعبيره.