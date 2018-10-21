ميسي خارج حسابات برشلونة.. كم مباراة سيتغيب عنها بسبب الإصابة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن فريق برشلونة الإسباني غياب نجمه الأول ليو ميسي مدة 3 أسابيع تقريبا بسبب كسر في ذراعه اليمنى، وفقا لما جاء على موقعه الإلكتروني.

ورغم فوز برشلونة بـ4 أهداف مقابل هدفين لمنافسه أشبيلية في ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، إلا أنه لم كل الأخبار لم تكن جيدة لفريق ميسي، السبت.

فقد تم تغيير لاعب برشلونة البارز ميسي في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة بعد سقوطه في منتصف الملعب وإصابة ذراعه.

ميسي قد يغيب 6 مباريات

ووفقا لما جاء على موقع برشلونة الإسباني، فإن ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ما يعني عدم لحاقه بمباريات فريقه ضد إنتر ميلان (24 أكتوبر/ تشرين الأول) وريال مدريد (28 أكتوبر/ تشرين الأول) و ديبورتيفا ليونيسا (31 أكتوبر/ تشرين الأول) ورايو فاليكانو (3 نوفمبر/ تشرين الثاني) وإنتر ميلان (6 نوفمبر/ تشرين الثاني) وبيتيس (11 نوفمبر/ تشرين الثاني)، لافتا إلى أن النجم الأرجنتيني قد يكون جاهزًا للعودة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني ضد أتلتيكو مدريد.