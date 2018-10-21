لأول مرة منذ 2007.. "كلاسيكو إسبانيا" بدون ميسي أو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيغيب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن "كلاسيكو" إسبانيا الأسبوع المقبل بين برشلونة وريال مدريد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولأول مرة يغيب كلاهما عن هذه المواجهة الكبيرة منذ عام 2007 أي منذ 11 عاما، فرونالدو أنهى أعوامه التسعة التي قضاها بقميص ريال مدريد عندما التحق بفريق يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بصفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

بدوره، سيتغيب ميسي عن مواجهة الكلاسيكو القادمة يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة بكسر في إحدى عظمات المرفق خلال لقاء فريقه أمام إشبيلية عشية السبت ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري، والتي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف لاثنين.

وأصيب ميسي بعد التحامه مع أحد لاعبين إشبيلية وبعد إحرازه هدف ليتعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لـ3 أسابيع، ما يعني غيابه عن 6 مواجهات قادمة لـ"البلوغرانا" بداية من لقاء إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات دوري الأبطال و من بعدها الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد يوم الأحد القادم.

وبالتالي سيكون الكلاسيكو القادم بدون ميسي أو رونالدو لأول مرة منذ ديسمبر/كانون أول 2007 عندما كان ميسي مصابا في تلك المباراة التي سجل فيها ريال مدريد تفوقه بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي خوليو بابتيستا.