ماذا قال محمد صلاح بعد أن قاد ليفربول لفوز على هدرسفيلد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق النجم المصري، محمد صلاح، بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه في مرمى هدرسفيلد تاون، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح بعد المباراة: "أنا لست قلقا بشأني، طالما أساعد الفريق في الحصول على النقاط، فأنا مطمئن"، وفقا لتصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لليفربول على موقع تويتر.

وأضاف الفرعون المصري قائلا: "إنه شعور جدي أن أسجل هدفا، ولكن، كما قلت في الموسم الماضي فإن أهم شيء هو مساعدة الفريق"، على حد تعبيره.

وقاد صلاح ليفربول لفوز هام خارج أرضه على هدرسفيلد تاون، بهدف نظيف، ليحتل "الريدز" المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق الأهداف عن المتصدر، مانشستر سيتي.