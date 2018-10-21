إيقاف حسن معاذ سنتين وتغريمه 100 ألف ريال

نشر الأحد ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عن إيقاف لاعب الاتحاد السعودي حسن معاذ لسنتين وتغريمه 100 ألف ريال سعودي، بعد ثبوت تهمة تعدّيه على لاعب نادي اُحد حسين عبد الغني خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضية، في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشب الشجار أثناء دخول اللاعبين إلى الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس، وذلك عقب المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل بهدف لمثله في مدينة عبد الله الرياضية بجدة. واتخذت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الإجراءات اللازمة لمعاقبة حسن معاذ الذي خالف أحكام المادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق عندما اعتدى على حسين عبد الغني بالضرب حتى سالت الدماء من رأس الأخير.

ويعاقَب لاعب الاتحاد السعودي حسن معاذ بالإيقاف لمدة سنتين عن المشاركة في جميع المباريات الرسمية بداية من تاريخ صدور القرار، مع إلزامه دفع غرامة مالية لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وقدرها 100 ألف ريال سعودي في موعد أقصاه 30 يوم من موعد صدور القرار.

ويعتبر هذا القرار قابلاً للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.