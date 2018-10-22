رغم نزيف النقاط والبداية المتعثرة.. مدرب ريال مدريد يتمسك بالتفاؤل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد فشل ريال مدريد في الفوز في مبارياته الـ5 الأخيرة في كافة المسابقات، بدا مدرب النادي الإسباني جولين لوبيتيغي متفائلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة النادي الملكي مع غريمه فكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد لوبيتيفي في المؤتمر الصحفي على قوة فريقه إذ قال إن لاعبيه "أبطال"، وبما أن النادي لديه باع طويل وخبرة في هذه البطولة بالتحديد فإن أملهم بتحقيق الفوز كبير على حد تعبيره.

وأضاف لوبيتيجي بأن طموح وحماسة اللاعبين عاليَين، الأمر الذي سيدفعهم لتقديم أداء استثنائي وكبير من أجل خطف النقاط الثلاث في المواجهة الأوروبية.

أما عن الخصم فصرح لوبيتيغي بأن فكتوريا بلزن فريق قوي ومنظم يحوي لاعبين مميزين، وظهر ذلك جليا في المباراة التي قدمها النادي التشيكي أمام سيسكا موسكو الروسي عندما تألق خاصة في مجريات الشوط الأول، لذا سيكون ريال مدريد على أتم الاستعداد لمواجهة خصمه الثلاثاء وتقديم أداء جميل يتماشى مع أسلوب الريال وقوته، وأضاف أنه ريال مدريد لي يزال يملك الوقت لقلب الموازين لصالحه.