كريستيانو رونالدو يعود إلى "أولد ترافورد".. بقميص يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل ملعب أولد ترافورد لاعبه الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يحل الأخير ضيفا مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن موجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة القارية الأغلى في العالم، دوري أبطال أوروبا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها كريستيانو ضيفا على معقل الشياطين الحمر، فقبل خمسة أعوام ونصف وبالتحديد في مارس/آذار من عام 2013، توجه رونالدو إلى أولد ترافورد مع ناديه آنذاك ريال مدريد الإسباني في مباراة العودة لدور الـ16 في دوري الأبطال، محرزا في تلك المباراة هدف صعود الريال للدور ربع النهائي.

رفض "صاروخ ماديرا" حينها الاحتفال بالهدف الذي سجله ولاء واحتراما للنادي الإنجليزي الذي لعب في صفوفه لمدة 6 سنوات بين عامي 2003 حتى 2009، وحبا واحتراما أيضا لمدربه الأسبق لسير أليكس الذي كان يعيش آخر أيامه مع مانشستر يونايتد.

ورغم أن المعطيات تختلف في الوقت الحالي، فالزمن مختلف ورونالدو يلعب لناد جديد هو يوفنتوس، إلا أنه بكل تأكيد سيستمر على النهج نفسه ولن يحتفل في حال قام بتسجيل الأهداف، لكن هذا لن يمنعه من بذل قصارى جهده لمساعدة "السيدة العجوز" على الفوز و تحقيق العلامة الكاملة بعد 3 جولات، إذ يقبع الفريق الإيطالي حاليا في صدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط بفارق نقطتين فقط عن يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما يحل فالنسيا الإسباني ثالثا ونقطة في جعبته أما يونغ بويز السويسري فيتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.