الهلال ينشر تفاصيل "مقلقة" للجماهير الإماراتية عن إصابة عمر عبد الرحمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، إصابة نجمه الإماراتي، عمر عبد الرحمن، بالرباط الصليبي، دون أن يحدد موعد غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي الهلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "وضحت الأشعة التي أجراها لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "عمر عبد الرحمن" عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة".

بدوره شكر "عموري" رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشخي، على توجيهاته بأن يعالج عبد الرحمن في أفضل المستشفيات، حسبما ذكر اللاعب الإماراتي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وتثير هذه الأنباء قلق الجماهير الإماراتية، إذ إن إصابة عمر قد تبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019 في الإمارات، وهو اللاعب الذي تعول عليه جماهير "الأبيض" لقيادة منتخب بلاده نحو أول لقب قاري في تاريخه.

يذكر أن عمر عبد الرحمن كان قد أصيب خلال المباراة التي جمعت الهلال بالشباب خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، السبت الماضي.