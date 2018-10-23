دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل مواجهة الثلاثاء بين مانشستر سيتي الإنجليزي وشختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، أطلق مدرب السيتي بيب غوارديولا تصريحا مفاجئا أكد فيه عدم جهوزية فريقه للمنافسة على لقب دوري الأبطال في الوقت الراهن.

وقال غوارديولا إن الفريق أصيب بالإحباط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام ليون الفرنسي بهدف مقابل هدفين لكن النادي تعلم درسا لن ينساه وسيفعل كل ما بوسعه لتفادي نفس الموقف مستقبلا، فالحياة بعد الإخفاق تستمر وفي كل موسم جديد يأتي أمل جديد للتعويض.

وأضاف المدرب الإسباني قائلا إنه وفريقه سيبذلان قصارى جهدهما لتحقيق لقب البطولة مستقبلا لكن في ظل المعطيات الموجودة حاليا فإن الفريق السماوي غير قادر على المنافسة على لقب بطولة دوري الأبطال هذا الموسم

وأرجع غوارديولا عدم جهوزية فريقه للمنافسة على اللقب القاري إلى عدم وجود الرغبة الكافية عند الجميع في الفريق السماوي وقلة خبرة اللاعبين وقال عن ذلك: "لتحقق لقب دوري الأبطال يجب أن يرغب الجميع بذلك، النادي ورئيس مجلس الإدارة والمالك والجماهير، عندما يحدث ذلك، سيشعر الجميع بقرب تحقيق اللقب".

هذا ويقبع مانشستر سيتي بعد جولتين في المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط خلف ليون المتصدر بنقطة واحدة ومتقدما على صاحب المركز الثالث شاختار الأوكراني بنقطة أيضا، فيما يحل هوفنهايم الألماني متذيلا للمجموعة ونقطة يتيمة في جعبته