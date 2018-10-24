الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبة جديدة على مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبة جديدة على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بسبب اقتحام مشجعين لأرضية الملعب من أجل التقاط صورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة يوفنتوس.

فبعد التأخير في الجدول الزمني المحدد لبدء مباراته أمام فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، فرض الاتحاد الاوروبي غرامة مالية على يونايتد بلغت قيمتها 15000 يورو.

أما في لقاء يونايتد أمام يوفنتوس ليلة الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثالثة للبطولة القارية الأم، فقد قام مشجعان باقتحام أرضية أولد ترافورد حتى أن الأول تمكن من الوصول إلى كريستيانو رونالدو الأمر الذي يخالف القوانين في الاتحاد الأوروبي للعبة.

وبات الأمر الآن بأيدي لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ سيتعين عليها اتخاذ القرار اللازم يوم ال 22 من نوفمبر/تشرين ثاني القادم عندما تستلم جميع الوثائق حول الموضوع.