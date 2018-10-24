محمد صلاح على بعد خطوتين عن هدفه الـ50 مع ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبتعد النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول خطوتين عن الوصول لهدفه الـ50 مع فريقه الإنجليزي، وجاءت آخر الأهداف التي سجلها الدولي المصري في شباك هدرسفيلد تاون في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي ليصل لهدفه رقم 48 في مشاركاته مع الريدز والتي وصل عددها إلى 64 مباراة إلى الآن.

وجاءت آخر 7 أهداف لصلاح بقميص "الريدز" خلال مجريات الشوط الأول، ويستعد ليفربول لملاقاة سرفينا زفيزدا الصربي ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ليفربول في تكملة سلسلة انتصاراته على أرضه ضمن المنافسات الأوروبية إذا خسر مرة واحدة فقط في آخر 22 مباراة أوروبية على ملعبه آنفيلد.

هذا ويقبع ليفربول في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني باريس سان جيرمان الفرنسي و خلف المتصدر نابولي الإيطالي بنقطة وحيدة، فيما يحل سرفينا زفيزدا في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل و خسارة.