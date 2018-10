View this post on Instagram

الحمدلله حققت المركز الأول لسباقين لسوبر ستوك 600 وسجلت رقم قياسي جديد على ارض حلبة البحرين الدوليه لفئة السوبر ستوك600 بعد ان انطلقت من المركز الاخير بسب الحادث الذي اخرجني من التحارب التأهيله واشكر سمو الامير خالد بن سلطان الفيصل على اهتمامه وتشجيعه وايضا اشكر الشيخ محمد بن عيسى الخليفه على دعمه واستضافة بطل اوربا واحد ابطال العالم لسوبر سبورت 300 الدراج الاسباني ميكا بيرز مما جعل المنافسه اقوى واكثر تطور