دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دحض مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينهو، الشائعات التي راجت مؤخرا حول احتمالية عودة لاعب يونايتد الأسبق المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى "أولد ترافورد" في يناير/كانون ثاني المقبل.

وجاءت تصريحات مورينهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الجمعة، قبل موقعة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ تناثرت شائعات عودة إبراهيموفيتش بسبب العقم التهديفي الذي يمر به الفريق مؤخرا، وفقا لما جاء على موقع مانشستر يونايتد الإلكتروني.

وعن مهاجمه الحالي، صرح مورينهو بأنه يثق بقدرة روميللو لوكاكو على العودة إلى باب التهديف من جديد عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن ثقة المهاجم البلجيكي بنفسه ستعود إلى سابق عهدها.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز العاشر بعد 9 جولات برصيد 14 نقطة بفارق 9 نقاط عن الصدارة، فيما يحتل إيفرتون المركز ال8 و 15 نقطة في جعبته.