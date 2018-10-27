انطلقت صافرة تحدي دبي للياقة في نسخته الثانية.. فهل أنت مستعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت صافرة التحدي والجميع على استعداد خوض النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة، الذي يخطو خطوات مهمة في تحفيز الأشخاص على مزاولة 30 دقيقة من التمارين الرياضية المتنوعة لمدة 30 يوماً.

وسيستمر التحدي من 26 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وكان قد انطلق بكرنفال افتتاحي أُقيم على مدار يومين في مركز "فستيفال سيتي" التجاري. إذ يعكس الكرنفال مفهوم هذه المبادرة التي تهدف إلى تأسيس مجتمع صحي يدرك أهمية ممارسة الرياضة.

وبصرف النظر عن مستويات اللياقة البدنية، بإمكان جميع الأشخاص ما فوق الـ 13 عاماً، المشاركة بالتحدي. فشمل الكرنفال، على سبيل المثال، تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة، ورياضة القفز على الحبل، بالإضافة إلى تمارين تعتمد على وزن الجسم، ورقص "الزومبا".

وجاء الكرنفال في ظل انطلاق التحدي الرياضي "30x30"، ليكون بمثابة خطوة في مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، وذلك عبر تعزيز مشاركة جميع الأشخاص من مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من السكان، أو الشركات، أو حتى المدارس.

ويهدف تحدي هذا العام إلى استقطاب حوالي مليون مشارك. ففي أكثر من 250 موقع حول المدينة، سيحظى المشاركين بأكثر من 3 آلاف درس رياضي مجاني، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 فعالية، تضم كلاً من "ترايثلون دبي الدولي"، و"سباق الركض بالألوان"، و"مهرجان اليوغا".

ونجحت هذه المبادرة العام الماضي بترك بصمتها في حياة العديد من الأشخاص الذين تشجعوا على مزاولة الرياضة، وكان ذلك واضحاً من خلال النسب المرتفعة.

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الرياضيين الذين اجتازوا أكثر من 10 آلاف خطوة يومياً، فضلاً عن من ظل مواظبا على التحدي رغم انتهائه.

ويُذكر أن هذه المبادرة أطلقها، العام الماضي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.