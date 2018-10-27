انطلقت صافرة تحدي دبي للياقة في نسخته الثانية.. فهل أنت مستعد؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت صافرة التحدي والجميع على استعداد خوض النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة، الذي يخطو خطوات مهمة في تحفيز الأشخاص على مزاولة 30 دقيقة من التمارين الرياضية المتنوعة لمدة 30 يوماً.
وسيستمر التحدي من 26 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وكان قد انطلق بكرنفال افتتاحي أُقيم على مدار يومين في مركز "فستيفال سيتي" التجاري. إذ يعكس الكرنفال مفهوم هذه المبادرة التي تهدف إلى تأسيس مجتمع صحي يدرك أهمية ممارسة الرياضة.
وبصرف النظر عن مستويات اللياقة البدنية، بإمكان جميع الأشخاص ما فوق الـ 13 عاماً، المشاركة بالتحدي. فشمل الكرنفال، على سبيل المثال، تمارين (Animal flow)، وتدريبات الرقص المعاصر، والملاكمة، ورياضة القفز على الحبل، بالإضافة إلى تمارين تعتمد على وزن الجسم، ورقص "الزومبا".
وجاء الكرنفال في ظل انطلاق التحدي الرياضي "30x30"، ليكون بمثابة خطوة في مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، وذلك عبر تعزيز مشاركة جميع الأشخاص من مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من السكان، أو الشركات، أو حتى المدارس.
ويهدف تحدي هذا العام إلى استقطاب حوالي مليون مشارك. ففي أكثر من 250 موقع حول المدينة، سيحظى المشاركين بأكثر من 3 آلاف درس رياضي مجاني، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 فعالية، تضم كلاً من "ترايثلون دبي الدولي"، و"سباق الركض بالألوان"، و"مهرجان اليوغا".
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It's Day 2 of the sensational opening weekend Carnival at @DubaiFestivalCityMall TODAY from 1pm onwards. Those that joined yesterday know what a fun day it's going to be, and those that missed out, this is your chance to get in all the action for your 30x30 with FREE activities, entertainment, classes, workshops! For your family and loved ones across fitness levels, age and ability, make the most of all our specialised zones for toddlers, ladies, aquatic sports, health & wellbeing, and yoga! Download and sign up on the Dubai Fitness App to get the full schedule #Dubai30x30 إنه اليوم الثاني للكرنفال الافتتاحي لتحدي دبي للياقة وستعود الإثارة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرا! جميع الذين انضموا إلينا بالأمس يعرفون كم سيكون اليوم ممتعا، وأولئك الذين فاتتهم هذه الفرصة، نحن ندعوكم للانضمام إلينا للتمتع بالأنشطة المجانية، والصفوف، وورش العمل! استفد من جميع المناطق المخصصة لعائلتك وأحبائك مهما كانت لياقتهم، أعمارهم أو قدراتهم والتي تتضمن الرياضات المائية واليوغا. تعرفوا على المزيد من خلال تطبيق دبي للياقة وسجلوا الآن واقبلوا التحدي! #تحدي_دبي_للياقة
ونجحت هذه المبادرة العام الماضي بترك بصمتها في حياة العديد من الأشخاص الذين تشجعوا على مزاولة الرياضة، وكان ذلك واضحاً من خلال النسب المرتفعة.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الرياضيين الذين اجتازوا أكثر من 10 آلاف خطوة يومياً، فضلاً عن من ظل مواظبا على التحدي رغم انتهائه.
ويُذكر أن هذه المبادرة أطلقها، العام الماضي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.