انطلقت صافرة تحدي دبي للياقة في نسخته الثانية.. فهل أنت مستعد؟

View this post on Instagram

It's Day 2 of the sensational opening weekend Carnival at @DubaiFestivalCityMall TODAY from 1pm onwards. Those that joined yesterday know what a fun day it's going to be, and those that missed out, this is your chance to get in all the action for your 30x30 with FREE activities, entertainment, classes, workshops! For your family and loved ones across fitness levels, age and ability, make the most of all our specialised zones for toddlers, ladies, aquatic sports, health & wellbeing, and yoga! Download and sign up on the Dubai Fitness App to get the full schedule #Dubai30x30 إنه اليوم الثاني للكرنفال الافتتاحي لتحدي دبي للياقة وستعود الإثارة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرا! جميع الذين انضموا إلينا بالأمس يعرفون كم سيكون اليوم ممتعا، وأولئك الذين فاتتهم هذه الفرصة، نحن ندعوكم للانضمام إلينا للتمتع بالأنشطة المجانية، والصفوف، وورش العمل! استفد من جميع المناطق المخصصة لعائلتك وأحبائك مهما كانت لياقتهم، أعمارهم أو قدراتهم والتي تتضمن الرياضات المائية واليوغا. تعرفوا على المزيد من خلال تطبيق دبي للياقة وسجلوا الآن واقبلوا التحدي! #تحدي_دبي_للياقة