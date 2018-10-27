قبل الكلاسيكو.. لوبتيغي يجدد الثقة بلاعبيه ويتحدث عن غياب ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل لقاء الكلاسيكو الأحد في ملعب كامب نو، بأن الريال يدخل المباراة بطموح كبير، ولفت إلى أن اللاعبين يجتهدون ويعملون بجد وهذا الأمر سيتم ترجمته على أرضية الملعب أمام برشلونة.

وقال لوبتيغي إن الفريق سيعمل جاهدا لرسم الابتسامة على محيا مشجعي النادي الملكي، وإن هكذا لقاءات تحتاج إلى الاستعداد الذهني والبدني وحتى العاطفي بحسب تعبيره، مؤكدا في الوقت ذاته أنه كمدرب يفعل قصارى جهده حتى يقدم فريقه الأداء الأفضل في الميدان.

وعن غياب ميسي قال المدرب الإسباني إنه واللاعبين يقدرون حجم الفريق المنافس، لكنهم يصبون جل تركيزهم على أنفسهم وعلى ما سيقدمونه في الملعب من واجبات هجومية ودفاعية بصرف النظر عن حضور أو غياب أي من عناصر الفريق الخصم، وعبر عن ثقته بلاعبيه وثقتهم به مشيرا إلى أنه لا يبالي بالشائعات التي تثار حول مستقبله في البرنابيو لأنها لا تجدي نفعا.

وعن ريال الجريح، أضاف لوبتيغي أن الفريق قدم مستويات طيبة إلى الآن حتى لو لم يكن هناك ثبات في النتائج أو المردود، فهم يعملون على تطوير كفاءتهم باستمرار مؤكدا جهوزيتهم للقاء الأحد