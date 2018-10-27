عاد للتألق من جديد.. محمد صلاح يسجل ويصنع في ليلة الفوز على كارديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ساهم النجم المصري محمد صلاح بفوز ليفربول على كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ سجل هدفا وصنع اثنين، ليقود "الريدز" لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد"، تقدم ليفربول عند الدقيقة 10 عبر الفرعون المصري، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني، عند الدقيقة 66.

وبعد أن قلص كارديف الفارق، عند الدقيقة 77 عبر الإسكتلندي كالوم باترسون، صنع صلاح الهدف الثالث لفريقه، حين مرر كرة بظهر قدمه لزميله السويسري شيردان شاكيري، عند الدقيقة 84.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، صنع النجم المصري هدفا آخر لماني، لتنتهي المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفو، انتزع "الريدز" صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، مؤقتا، بعد أن وصل إلى نقطته رقم 26، متفوقا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة، الإثنين، أمام توتنهام هوتسبرز.

يذكر أن صلاح سجل هدفه رقم 5 خلال الموسم الحالي، في حين وصل ماني إلى هدفه السادس، ليتصدر ترتيب هدافي "الريدز" حاليا.